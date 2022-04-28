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В Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Елизавета Потейчук
21:59 28.04.2022
В регион для ликвидации возгораний прибывают дополнительные силы МЧС России в составе 66 человек и девяти единиц техники.
© Видео: МЧС РФ © Фото: 45.mchs.gov.ru
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В Курганской области из-за природных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным ТАСС, на данный момент осуществляется эвакуация населенных пунктов Просвет и Новый просвет, поселка Чистопрудный и деревни Чернавское.

«28 апреля в связи с установлением сухой и ветреной погоды, высокими температурами, способствующими повышению классов пожарной опасности, а также увеличением количества природных пожаров, на территории Курганской области введен режим ЧС»,  - сказала «Звезде» руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области Ольга Сабуркина.

Кроме того, в регион, по ее словам, прибывают дополнительные силы МЧС России в составе 66 человек и девяти единиц техники, оснащенных специализированным оборудованием.
 
Напомним, в Сибири раньше обычного начался пожароопасный сезон. Под городом Ишим в Тюменской области можно наблюдать пугающий и завораживающий ландшафтный пожар. Горят поля и под Красноярском. Ситуацию в восточной Сибири усложняет сезон ветров. 
 

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