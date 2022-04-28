В Совфеде РФ осудили запрет на проведение «Бессмертного полка» в США и Британии

По словам Владимира Джабарова, США и Британия отрекаются от своей исторической памяти, так как обе страны были союзниками СССР в борьбе с нацизмом.

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Акция «Бессмертный полк» - это идея сохранить память о борьбе с нацизмом, а США и Великобритания, запрещая проведение шествия на своих территориях, отрекаются от своей же исторической памяти. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров.

«“Бессмертный полк” - это идея сохранить память о нашей борьбе с нацизмом, в которой когда-то и Британия, и Соединенные Штаты были нашими союзниками. Вот таким решением, по сути, они отрекаются от своей исторической памяти, от своей борьбы с нацизмом и, по сути, поддерживают возрождение нацизма, который сейчас мы в полный рост видим на Украине. Печально, что они отрекаются от памяти своих предков, которые тоже отдали жизни в борьбе с немецким нацизмом», - отметил политик.

Напомним, Соединенные Штаты Америки и Великобритания запретили проведение на своей территории акции «Бессмертный полк». Запрещены как шествия, так и церемонии возложения цветов к мемориалам. В России в этом году акция пройдет в очном формате 9 мая.