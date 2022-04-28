В США и Британии запретили проведение акции «Бессмертный полк»

В странах запрещены не только шествия, но и церемонии возложения цветов.

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Соединенные Штаты Америки и Великобритания запретили проведение на своей территории акции «Бессмертный полк». Запрещены как шествия, так и церемонии возложения цветов к мемориалам. Об этом заявил сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров.

«У нас в Великобритании запретили не то что само шествие, но даже возложение цветов и венков к мемориалу в Лондоне. У нас в Ирландии отозвано согласие на проведение шествия. У нас, что удивительно, в Казахстане власти против проведения мирного шествия "Бессмертного полка". Соединенные Штаты не только запретили проведение шествия "Бессмертного полка", но даже возложить традиционные цветы к мемориалу "Дух Эльбы"», - заявил Макаров, выступая на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Ранее Макаров сообщил, что в России в этом году акция пройдет в очном формате 9 мая. В прошлом году шествие проходило в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений. Акция объединила порядка пяти миллионов участников.