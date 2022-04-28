Минобороны России: отражен украинский удар ракетой «Точка-У» по жилым районам города Изюм
В Минобороны России сообщили об отражении украинского удара ракетой комплекса «Точка-У» по жилым районам города Изюм в Харьковской области. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Сегодня утром средствами противовоздушной обороны был отражен удар украинской баллистической ракетой «Точка-У» по жилым районам города Изюм Харьковской области», - заметил Конашенков.
По его словам, целью украинского удара была городская больница. В ней размещен российский медотряд, занимавшийся оказанием помощи мирному населению Харьковской области.
Конашенков подчеркнул, что украинские удары неизбирательного характера по жилым кварталам в Изюме и Херсоне - военное преступление.
Также Игорь Конашенков сообщил об уничтожении средствами ПВО ВС РФ украинского Су-24 и пяти беспилотников.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов