Минобороны России: отражен украинский удар ракетой «Точка-У» по жилым районам города Изюм

В оборонном ведомстве России уточнили, что целью удара была городская больница, где размещен медицинский отряд РФ, оказывающий помощь населению Харьковской области.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

В Минобороны России сообщили об отражении украинского удара ракетой комплекса «Точка-У» по жилым районам города Изюм в Харьковской области. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Сегодня утром средствами противовоздушной обороны был отражен удар украинской баллистической ракетой «Точка-У» по жилым районам города Изюм Харьковской области», - заметил Конашенков.

По его словам, целью украинского удара была городская больница. В ней размещен российский медотряд, занимавшийся оказанием помощи мирному населению Харьковской области.

Конашенков подчеркнул, что украинские удары неизбирательного характера по жилым кварталам в Изюме и Херсоне - военное преступление.

Также Игорь Конашенков сообщил об уничтожении средствами ПВО ВС РФ украинского Су-24 и пяти беспилотников.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов