В МО РФ назвали военным преступлением украинские удары по жилым кварталам Изюма и Херсона
Ракетные обстрелы ВСУ по жилым кварталам Изюма и Херсона являются военным преступлением и нарушением международного гуманитарного права. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Нанесение киевским националистическим режимом ракетных ударов неизбирательного характера по жилым кварталам Изюма и Херсона является военным преступлением и грубейшим нарушением международного гуманитарного права», - заявил Конашенков на брифинге.
Ранее центр Херсона подвергся обстрелу. Отмечается, что удар последовал в районе телецентра города. Сообщается, что удар был нанесен по меньшей мере двумя ракетами «Точка-У» и несколькими «Ураганами». Информация о пострадавших пока не поступала. В городе действует комендантский час, поэтому людей на улицах нет.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов