Армия Материалы Следствия В МО РФ назвали военным преступлением украинские удары по жилым кварталам Изюма и Херсона Ранее центр Херсона подвергся обстрелу украинскими ракетами «Точка-У» и несколькими «Ураганами». © Видео: Министерство обороны России © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Ракетные обстрелы ВСУ по жилым кварталам Изюма и Херсона являются военным преступлением и нарушением международного гуманитарного права. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «Нанесение киевским националистическим режимом ракетных ударов неизбирательного характера по жилым кварталам Изюма и Херсона является военным преступлением и грубейшим нарушением международного гуманитарного права», - заявил Конашенков на брифинге. Ранее центр Херсона подвергся обстрелу. Отмечается, что удар последовал в районе телецентра города. Сообщается, что удар был нанесен по меньшей мере двумя ракетами «Точка-У» и несколькими «Ураганами». Информация о пострадавших пока не поступала. В городе действует комендантский час, поэтому людей на улицах нет. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика