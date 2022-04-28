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В МО РФ сообщили об отражении массированного украинского удара по жилым кварталам Херсона

10:55 28.04.2022
Как уточнили в оборонном ведомстве России, удар был нанесен баллистическими ракетами комплекса «Точка-У» и снарядами РСЗО.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
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В Минобороны России сообщили о массированном украинском ударе по жилым кварталам города Херсон. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Двадцать седьмого апреля около 23 часов московского времени украинскими вооруженными силами был нанесен массированный ракетный удар баллистическими ракетами «Точка-У» и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности по жилым кварталам в центральной части города Херсон», - заявил Конашенков. 

По словам Конашенкова, целью украинского ракетного удара неизбирательного характера были жилые кварталы, расположенные в районе проспекта Ушакова. На их территории расположены детские сады, школы и многие соцучреждения города. 

«Российскими подразделениями противовоздушной обороны ракетная атака украинских войск по жилым кварталам Херсона была отражена», - отметил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны России уточнил, что в воздухе над Херсоном сбиты две запущенные ВСУ баллистические ракеты комплексов «Точка-У» и 12 снарядов РСЗО. Фрагменты одной из сбитых баллистических ракет упали в Шевченковском парке. 

Игорь Конашенков подчеркнул, что нанесение со стороны киевского режима ракетных ударов неизбирательного характера по жилым кварталам городов Изюм и Херсон - военное преступление и грубейшее нарушение международного гуманитарного права. 

Также Конашенков сообщил о поражении четырех военных объектов Украины высокоточными ракетами воздушного базирования

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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