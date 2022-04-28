Российские средства ПВО сбили украинский Су-24 и пять беспилотников

Украинский бомбардировщик был сбит в небе над населенным пунктом Николаевка.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский бомбардировщик Су-24 в небе над Луганской Народной Республикой. Также российские Вооруженные силы уничтожили пять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Николаевка Луганской Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Веселогоровка, Затишное, Новомихайловка, Любимовка, Харьков уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Также Конашенков сообщил, что с начала проведения специальной военной операции Украина потеряла 142 самолета, 111 вертолетов и 614 беспилотных летательных аппаратов.

Материл подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов