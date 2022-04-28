Армия Армия Армия

Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ поразила 67 военных объектов Украины за сутки

10:50 28.04.2022
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отметил, что в результате ударов были уничтожены более 300 украинских националистов и до 40 единиц броне- и автотехники. 
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Минобороны России рассказали об успехах оперативно-тактической авиации ВКС России. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за сутки поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: шесть пунктов управления, два ротных опорных пункта, два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Преображенка и Орехов, а также 55 мест сосредоточения живой силы и военной техники противника», - заявил Конашенков. 

Официальный представитель Минобороны России добавил, что в результате ударов было уничтожено более 300 украинских националистов и до 40 единиц броне- и автотехники. 

Также Конашенков сообщил об отражении украинского удара ракетой «Точка-У» по жилым района города Изюм - противник целился в больницу, где располагался российский медицинский отряд, оказывающий помощь жителям Харьковской области. 

Отражен и массированный удар по Херсону - украинцы применили две ракеты комплекса «Точка-У» и снаряды РСЗО. Оба удара охарактеризованы Игорем Конашенковым, как военное преступление.  

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:17 В стране и мире
Видео
«Сам удивлен и поражен»: Ярошенко высказался о своем освобождении
10:52 Армия
Видео
Российские средства ПВО сбили украинский Су-24 и пять беспилотников
10:49 В стране и мире
В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в ТРК в Симферополе
09:43 В стране и мире
Банки РФ начнут выдавать льготную ипотеку под 9% с 1 мая
07:43 В стране и мире
Экс-главу Сахалина Хорошавина осудили по второму уголовному делу на 15 лет
Популярное
Видео
Мощный «Панцирь» и меткая «Игла»: кадры боевой работы зенитчиков РФ в ходе спецоперации
По центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У» и «Ураганами»
Видео
Опубликованы кадры встречи Ярошенко с семьей
МИД РФ сообщил об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко
Видео
МО РФ: «Калибрами» уничтожена партия иностранного оружия на Запорожском алюминиевом комбинате
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении 18 украинских беспилотников, включая два «Байрактара»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.