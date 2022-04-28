Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ поразила 67 военных объектов Украины за сутки

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отметил, что в результате ударов были уничтожены более 300 украинских националистов и до 40 единиц броне- и автотехники.

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В Минобороны России рассказали об успехах оперативно-тактической авиации ВКС России. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за сутки поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: шесть пунктов управления, два ротных опорных пункта, два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Преображенка и Орехов, а также 55 мест сосредоточения живой силы и военной техники противника», - заявил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны России добавил, что в результате ударов было уничтожено более 300 украинских националистов и до 40 единиц броне- и автотехники.

Также Конашенков сообщил об отражении украинского удара ракетой «Точка-У» по жилым района города Изюм - противник целился в больницу, где располагался российский медицинский отряд, оказывающий помощь жителям Харьковской области.

Отражен и массированный удар по Херсону - украинцы применили две ракеты комплекса «Точка-У» и снаряды РСЗО. Оба удара охарактеризованы Игорем Конашенковым, как военное преступление.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов