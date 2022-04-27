Опубликованы кадры доставки Тревора Рида во Внуково

Американца доставили в аэропорт Внуково для обмена на Константина Ярошенко.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Американца Тревора Рида, которого в ходе переговоров обменяли на арестованного в США Константина Ярошенко, доставили в аэропорт Внуково. Американец прибыл в аэропорт в сопровождении сотрудников ФСБ.

Как сообщил источник агентства «Интерфакс», самолет с Ярошенко на борту приземлился в Сочи. По словам супруги летчика, он прибудет в Москву в ближайшие часы.

Ранее в российском МИД сообщили об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко. Российского летчика арестовали в Либерии в 2010 году. Его обвинили в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позднее мужчину депортировали в США, а в сентябре 2011 года приговорили к 20 годам тюрьмы.