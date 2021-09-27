Дипломаты РФ посетили летчика Ярошенко в тюрьме США

Старшие дипломаты посольства России в США посетили с консульским визитом арестованного летчика Константина Ярошенко. Об этом стало известно из сообщения на странице посольства в Facebook.

«Старшие дипломаты Посольства посетили с консульским визитом К.В.Ярошенко, сталкивающегося в тюрьме с отказами в оказании ему квалифицированной медпомощи. Заверили соотечественника в том, что продолжим добиваться соблюдения его прав и законных интересов. Исходим из того, что вся ответственность за жизнь и здоровье росграждан, содержащихся в пенитенциарных учреждениях США, лежит на американской стороне», - говорится в сообщении.

Также в сообщении сказано, что дипломаты призывают местные власти предоставить россиянам необходимую медицинскую помощь.

Константина Ярошенко арестовали в Либерии в 2010 году. Его считают виновным в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Его депортировали в США, а в сентябре 2011 года приговорили к 20 годам заключения.