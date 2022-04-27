Жена Ярошенко рассказала, когда супруг прибудет в Москву

До этого в Министерстве иностранных дел России сообщили об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко.

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Супруга летчика Константина Ярошенко Виктория сообщила, что ее муж прибудет в Москву через полтора часа, и подтвердила его освобождение из тюрьмы. Других подробностей по поводу местоположения летчика женщина не раскрыла.

«Думаю, через полтора часа будет в Москве», - сказала Виктория «Звезде».

Напомним, в Министерстве иностранных дел России сообщили об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко. Российского летчика арестовали в Либерии в 2010 году. Его обвинили в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина.

Позднее мужчину депортировали в США, а в сентябре 2011 года приговорили к 20 годам тюрьмы. Два года назад Головинский суд приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Тревора Рида и признал его виновным в применении насилия в отношении представителей власти.