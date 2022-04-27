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МИД РФ сообщил об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко

Алексей Курильченко
14:29 27.04.2022
Обмена удалось добиться в ходе длительного переговорного процесса.
МИД РФ сообщил об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press, РИА Новости
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В результате длительного переговорного процесса удалось добиться обмена арестованного в США российского летчика Константина Ярошенко на гражданина Штатов Тревора Рида, приговоренного в РФ к девяти годам колонии. Об этом сообщили в российском Министерстве иностранных дел.

«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы», - говорится в сообщении МИД.

Константина Ярошенко арестовали в Либерии в 2010 году. Его считают виновным в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Его депортировали в США, а в сентябре 2011 года приговорили к 20 годам заключения.

В 2020 году Головинский суд приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Тревора Рида, признав его виновным в применении насилия в отношении представителей власти. Американец поругался на улице с двумя женщинами, а затем ударил прибывшего к месту конфликта полицейского. Согласно экспертизе, Рид был сильно пьян по время инцидента.

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