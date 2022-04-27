Опубликованы кадры с места нападения собаки на девочку в Сочи

Судя по видео, собака напала на ребенка недалеко от улицы Лучезарной.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Телеканал «Звезда» публикует кадры из Сочи, с места нападения собаки на 12-летнюю девочку. Судя по видео, животное набросилось на ребенка недалеко от улицы Лучезарной.

На кадрах виден заброшенный парк, где, предположительно, и бродило агрессивное животное. Недалеко располагается оздоровительно-образовательный центр, постояльцы которого слышали собачий лай в момент трагедии.

Представитель Федерации шахмат Республики Северная Осетия - Алания Ирина Кулешова рассказала телеканалу «Звезда» о нападении. По словам женщины, она слышала собачий лай, но даже не догадывалась о присутствии там ребенка.

Напомним, 27 апреля овчарка насмерть загрызла 12-летнюю Полину Куникову, которая приехала с мамой из Саратова для участия в турнире по шахматам. Прокуратура Лазаревского района организовала по данному факту проверку. В Следственном комитете отметили, что хозяин собаки содержал животное вне вольера, без средств обеспечения безопасности.