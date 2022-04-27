В Сочи 12-летняя девочка из Саратова погибла при нападении собаки

Девочка приехала со своей мамой для участия в турнире по шахматам в Лоо.

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В Сочи овчарка загрызла насмерть 12-летнюю Полину Куникову, которая приехала с мамой из Саратова для участия в турнире по шахматам. Прокуратура Лазаревского района организовала по данному факту проверку.

«В свободное время девочка вышла прогуляться и через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой увидела щенят, затем перелезла их покормить. После чего на нее набросилась овчарка, нанесла травмы, не совместимые с жизнью», - сообщается в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края.

Федерация шахмат России досрочно прекратила детские первенства по шахматам в Лоо до окончания расследования. Руководство ФШР выразило родным девочки соболезнования и заявило о готовности сотрудничать со следствием.

В январе в поселке Домна Читинского района Забайкальского края стая собак насмерть загрызла семилетнюю девочку. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».