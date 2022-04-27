Следователи сообщили о нарушениях содержания собаки, загрызшей девочку в Сочи

По данным следствия, хозяин собаки не оборудовал территорию ее содержания в соответствии с требованиями безопасности.

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Следственное управление СК РФ сообщило детали трагического нападения собаки на 12-летнюю девочку в Сочи. По данным следствия, место содержания собаки не было огорожено и не оборудовано вольерами. По данному факту организована проверка.

«По данным следствия, вечером 26 апреля 2022 года несовершеннолетняя прошла на территорию участка, расположенного в районе улицы Лучезарной в поселке Лоо Лазаревского района города Сочи, который по периметру был огорожен забором лишь с трех сторон. На данном участке 50-летний местный житель содержал крупных собак породы овчарка, при этом территория не была оборудована специальными вольерами и животные свободно перемещались по ней, оставаясь без присмотра. В результате животные напали на девочку, причинив ей множественные телесные повреждения», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

В Сочи овчарка загрызла насмерть 12-летнюю Полину Куникову, которая приехала с мамой из Саратова для участия в турнире по шахматам. Прокуратура Лазаревского района организовала по данному факту проверку. Федерация шахмат России досрочно прекратила детские первенства по шахматам в Лоо до окончания следствия.