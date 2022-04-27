«Лай собак и визг»: очевидица рассказала о нападении собаки на девочку в Сочи

По словам женщины, на улице полчаса был слышен собачий лай, но никто не подозревал, что животное напало на ребенка.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Представитель Федерации шахмат Республики Северная Осетия - Алания Ирина Кулешова рассказала телеканалу «Звезда» о том, как овчарка напала на 12-летнюю девочку, которая приехала в Сочи на шахматный турнир. По словам женщины, она слышала собачий лай, но даже не догадывалась о присутствии там ребенка.

«У нас окна выходят как раз на заброшенный парк. И в течение получаса мы слышали как будто бы стаю собак. Человеческих голосов не было. Если бы хотя бы намек на человеческий голос был, то мы бы, конечно, что-то предприняли. А так была слышна борьба собак и был визг как будто бы маленького щеночка. Когда мы узнали об этой ситуации, то было очень жутко и страшно», - рассказала Кулешова.

Ранее сообщалось, что овчарка насмерть загрызла 12-летнюю Полину Куникову, которая приехала с мамой из Саратова для участия в турнире по шахматам. Прокуратура Лазаревского района организовала по данному факту проверку. В Следственном комитете отметили, что хозяин собаки содержал животное вне вольера, без средств обеспечения безопасности.