СМИ: Германия заплатит РФ рекордную сумму за энергоресурсы в 2022 году

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Рекордную сумму заплатит Германия России за энергоносители в 2022 году. Об этом сообщает издание Deutsche Wirschafts Nachrichten.

Предполагается, что расходы на нефть вырастут с 11,4 до 14,3 миллиарда евро, на газ - с 8,8 до 17,6 миллиардов евро. Еще около двух миллиардов ФРГ должна будет заплатить за уголь, пишет издание. В общей сложности Берлин заплатит Москве почти 34 миллиарда евро за поставку энергоресурсов.

В начале апреля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия планирует отказаться от российского угля в течение ближайших 120 дней. Министр иностранных дел Анналена Бербок позже заявила, что к лету страна вдвое сократит поставки нефти из РФ, а к концу года полностью прекратит их. Что касается газа, то, по мнению экспертов, ФРГ будет зависеть от него еще как минимум два года, иной сценарий приведет к остановке значимых секторов экономики.