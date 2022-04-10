В Германии обозначили минимальный срок зависимости от российского газа

Эксперт считает, что Берлину не удастся в течение долгого времени поддерживать зависящие от поставок голубого топлива отрасли при помощи дотаций.

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Экономика Федеративной Республики Германия будет находится в зависимости от газа, поставляемого из России, еще как минимум два года. Такое мнение выразил директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер, его слова приводит деловая газета Handelsblatt.

Эксперт считает, что Берлину не удастся в течение долгого времени поддерживать зависящие от поставок голубого топлива отрасли при помощи дотаций, а эмбарго на закупки российских энергоносителей приведет к заморозке нескольких секторов экономики.

«Сомнительно, что от ядра немецкой промышленности что-то останется после месячной остановки производства: производители стекла, сталелитейная промышленность, химическая промышленность, а также значительная часть автомобильной промышленности вряд ли смогут компенсировать сбои - им пришлось бы заморозить производство или даже полностью остановить его», - объяснил Хютер.

Экономист обратил внимание, что только третья часть поставляемого РФ газа можно будет заменить СПГ из других стран в ближайшее время.

Ранее независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе со «Звездой» оценил возможные последствия для Германии после остановки отбора и закачки газа в крупнейшем хранилище ФРГ «Реден». Учитывая то, что в других подземных хранилищах Германии запасы газа очень низки, Германия фактически садится на голодный паек, считает он.