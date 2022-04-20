В МИД ФРГ заявили о намерении отказаться от российской нефти до конца года

Аналогичные действия планируются также в отношении газа и угля.

© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Германия намерена к лету вдвое сократить поставки нефтепродуктов из России, а к концу года - полностью отказаться от них. Затем могут последовать аналогичные решения по газу. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии на совместной пресс-конференции с коллегами из стран Прибалтики.

«Я четко и однозначно говорю: да, Германия также полностью поэтапно отказывается от импорта российских энергоресурсов», - цитирует Анналену Бербок Reuters.

По мнению министра, Германия в прошлом совершала ошибки и теперь ей нужно отказаться от российских энергоносителей. Теперь политика государства направлена на независимость от России, особенно в энергетической сфере.

Ранее Олаф Шольц заявлял, что Германия прекратит импорт угля из России. По словам федерального канцлера, немецкие власти рассчитывают найти новых поставщиков угля в течение четырех месяцев.