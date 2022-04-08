Германия прекратит импорт угля из России за 120 дней

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Берлин должен отказаться от импорта российского угля в течение ближайших 120 дней. Именно такой переходный период предусмотрен европейскими санкциями. Об этом заявил федеральный канцлер Олаф Шольц.

«С моей точки зрения, мы должны будем использовать этот переходный период в 120 дней. Если будет быстрее, то это хорошо, но нам нужно немного времени и предприятиям. Нужно время, чтобы найти новых поставщиков. В этой связи мы хорошо подготовлены», - цитирует РИА Новости Шольца.

Накануне вечером стало известно, что власти США запрещают импортировать из России энергоносители. Об этом объявил глава Белого дома Джо Байден. Президент США отметил, что это решение ударит и по самим Штатам, но Вашингтон считает, что должен пойти на такой шаг. Байден заявил, что продолжит и дальше принимать санкционные меры. Он предупредил, что цена на бензин в США продолжит расти. Сегодня стоимость этого вида топлива в Штатах возросла до исторических отметок, превысив 4,17 доллара за галлон.

Напомним, что страны Запада стали вводить санкции против России после 24 февраля. В тот день Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. По словам президента, ее цель - денацификация и демилитаризация Украины.