С лучших ракурсов: опубликованы новые кадры пуска МБР «Сармат»
Испытательный пуск был произведен сегодня, 20 февраля, с космодрома Плесецк.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Телеканал «Звезда» опубликовал новые кадры успешного испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» с космодрома Плесецк.
Ракета стартовала сегодня в 15 часов 12 минут по московскому времени. Как сообщили в оборонном ведомстве России, задачи пуска были выполнены в полном объеме. Расчетные характеристики ракеты подтвердились на всех этапах полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке.
В оборонном ведомстве России отметили, что этот пуск - первый в программе государственных испытаний. Когда они будут завершены, ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение РВСН.