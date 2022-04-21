Последняя цитадель: занятую противником мариупольскую «Азовсталь» показали с коптера

Речь идет о десятках гектаров - размеры завода впечатляют. Как заметил сегодня министр обороны России Сергей Шойгу, в строениях и катакомбах до сих пор скрываются около двух тысяч украинских боевиков.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Съемочной группе «Звезды» удалось снять с коптера территорию занятой противником «Азовстали».

Речь идет о десятках гектаров - размеры завода впечатляют. Как заметил сегодня министр обороны России Сергей Шойгу, в строениях и катакомбах до сих пор скрываются около двух тысяч украинских боевиков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Шойгу отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Вместо этого он приказал заблокировать промзону, где находится неприятель, так, чтобы «муха не пролетела».

«Звезда» показывает и другие кадры «Азовстали» - так, корреспондент Алексей Дегтярев продемонстрировал, как выглядит занятый украинскими боевиками завод из окна одной из мариупольских многоэтажек.