«Вся территория простреливается»: как выглядит «Азовсталь» из мариупольской многоэтажки
Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев работает в районе мариупольской «Азовстали», где сейчас выполняется поставленная президентом РФ задача по блокаде промзоны. Он показал, как выглядит завод из окна.
«Вот непосредственно сама "Азовсталь". Там забор. Вся территория простреливается и в одну, и в другую сторону», - сказал он.
Ранее Дегтярев рассказал, что бойцы морской пехоты ВС РФ, Росгвардии и Народной милиции ДНР продолжают блокировать отдельные участки предприятия.
Сегодня министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что Мариуполь освобожден, а остатки украинской группировки продолжают укрываться в «Азовстали». Глава государства приказал отменить штурм завода, но поручил заблокировать промзону.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов