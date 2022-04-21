«Вся территория простреливается»: как выглядит «Азовсталь» из мариупольской многоэтажки

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев работает в районе мариупольской «Азовстали», где сейчас выполняется поставленная президентом РФ задача по блокаде промзоны. Он показал, как выглядит завод из окна.

«Вот непосредственно сама "Азовсталь". Там забор. Вся территория простреливается и в одну, и в другую сторону», - сказал он.

Ранее Дегтярев рассказал, что бойцы морской пехоты ВС РФ, Росгвардии и Народной милиции ДНР продолжают блокировать отдельные участки предприятия.

Сегодня министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что Мариуполь освобожден, а остатки украинской группировки продолжают укрываться в «Азовстали». Глава государства приказал отменить штурм завода, но поручил заблокировать промзону.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов