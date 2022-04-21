Путин поручил Шойгу заблокировать промзону «Азовстали» так, чтобы «муха не пролетела»

Президент России счел нецелесообразным штурм промзоны в Мариуполе и приказал отменить его, исходя из соображений сохранения жизней солдат и офицеров.

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Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу заблокировать промзону «Азовстали».

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать - мы всегда должны думать, но в данном случае тем более - о сохранении жизней и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы, и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», - сказал президент Шойгу во время встречи с ним в Кремле.

Путин поручил Шойгу предложить еще раз всем засевшим на территории «Азовстали» боевикам сложить оружие. По словам президента, Россия гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответствии с междунродно-правовыми актами. Также всем раненым окажут квалифицированную медпомощь.

Президент добавил, что освобождение Мариуполя - это успех и поздравил с ним министра обороны. Он поручил передать эту благодарность в войска, представить предложения по награждению отличившихся в ходе штурма, и заявил, что все, принимавшие участие в освобождении Мариуполя - герои для всей России.

Ранее Шойгу доложил Путину, что в «Азовстали» блокировано более двух тысяч боевиков.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов