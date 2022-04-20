НМ ДНР: пятеро украинских военных сложили оружие и вышли из «Азовстали»

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Пятеро военнослужащих ВСУ сложили оружие и добровольно вышли с территории комбината «Азовсталь». Об этом сообщила Народная милиция ДНР.

«Они воспользовались предложением от Народной милиции ДНР и Вооруженных сил РФ. О предложении сдаться и выйти к защитникам Республики они узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промышленной зоны Мариуполя», - заявили в ведомстве.

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили об открытии гумкоридора для добровольно сложивших оружие боевиков с «Азовстали». В МО России заявили о гарантиях жизни и безопасности для них. Как сказал начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, российская сторона и на этот раз гарантирует соблюдение Женевских конвенций по обращению с пленными. По его словам, с этой целью введен режим полной тишины. Прекращены любые боевые действия, а подразделения ВС РФ и силы ДНР по всему периметру «Азовстали» отведены на безопасное расстояние.

Также ранее Мизинцев обратился к представителям киевской власти с требованием принять все меры для освобождения и выхода через созданные Россией гуманитарные коридоры гражданского населения, если оно там есть.