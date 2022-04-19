В МО РФ сообщили об открытии гумкоридора для добровольно сложивших оружие боевиков с «Азовстали»

С этой целью прекращены боевые действия, подразделения ВС РФ и формирования ДНР по всему периметру комбината отведены на безопасное расстояние.

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Российские военные сегодня в 14.00 по московскому времени открыли гумкоридор, по которому сложившие оружие украинские боевики могут выйти с территории мариупольского комбината «Азовсталь», не опасаясь за свою жизнь. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«С этой целью введен "режим полной тишины", прекращены любые боевые действия, подразделения Вооруженных Сил России и формирования Донецкой Народной Республики по всему периметру "Азовстали" отведены на безопасное расстояние», - сказал он.

Генерал-полковник пообещал гуманное обращение с пленными и гарантировал жизнь, безопасность и получение медпомощи всем, кто сложит оружие.

Начальник НЦУО сообщил о трех гуманитарных колоннах, развернутых в непосредственной близости к металлургическому комбинату. Первая находится с западного направления на улице Шевченко, вторая - с восточного направления на проспекте Победы, и третья - с северного направления на улице Таганрогская.

Накануне Вооруженные силы РФ призвали украинских боевиков и иностранных наемников, обороняющихся на территории «Азовстали», сложить оружие и полностью остановить боевые действия.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов