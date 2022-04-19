В МО РФ заявили о гарантиях сохранения жизни боевикам с «Азовстали», которые сложат оружие
В Минобороны России заявили о гарантиях жизни и безопасности для украинских боевиков с «Азовстали», если они сложат оружие. Это сделал начальник Национального центра управления обороной России (НЦУО) Михаил Мизинцев.
«Особо хочу подчеркнуть, что руководство Российской Федерации всем сложившим оружие гарантирует сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи. Россия неоднократно, в том числе на примере сложивших оружие и сдавшихся в плен украинских морских пехотинцев, на практике уже подтверждала свое гуманное отношение к военнопленным, полное соблюдение норм международного гуманитарного права», - подчеркнул Мизинцев.
Он подчеркнул, что российская сторона и на этот раз гарантирует соблюдение Женевских конвенций по обращению с пленными.
«С 14.00 (мск) 19 апреля 2022 года Вооруженные силы России открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований», - заявил Мизинцев.
По его словам, с этой целью введен режим полной тишины. Прекращены любые боевые действия, а подразделения ВС РФ и силы ДНР по всему периметру «Азовстали» отведены на безопасное расстояние.
Начальник НЦУО сообщил о трех гуманитарных колоннах, развернутых в непосредственной близости к металлургическому комбинату. Первая находится с западного направления на улице Шевченко, вторая - с восточного направления на проспекте Победы и третья - с северного направления на улице Таганрогская.
В каждой из колонн находятся по 30 автобусов и автомобилей, по 10 автомашин скорой помощи с врачебно-сестринскими бригадами. Кроме этого, на всех направлениях развернуты пункты встречи и временного размещения, организованы пункты питания и медпомощи.
«На всех маршрутах движения гуманитарных колонн Вооруженные силы России совместно с формированиями Донецкой Народной Республики неукоснительно соблюдают режим тишины», - подчеркнул Мизинцев.
Начальник НЦУО уточнил, что это заявление было доведено до украинской стороны через вице-премьера правительства Украины Ирину Верещук.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов