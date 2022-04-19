В МО РФ заявили о гарантиях сохранения жизни боевикам с «Азовстали», которые сложат оружие

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев уточнил, что для того, чтобы украинские боевики могли сложить оружие, с 14 часов по московскому времени по периметру «Азовстали» введен режим полной тишины.

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В Минобороны России заявили о гарантиях жизни и безопасности для украинских боевиков с «Азовстали», если они сложат оружие. Это сделал начальник Национального центра управления обороной России (НЦУО) Михаил Мизинцев.

«Особо хочу подчеркнуть, что руководство Российской Федерации всем сложившим оружие гарантирует сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи. Россия неоднократно, в том числе на примере сложивших оружие и сдавшихся в плен украинских морских пехотинцев, на практике уже подтверждала свое гуманное отношение к военнопленным, полное соблюдение норм международного гуманитарного права», - подчеркнул Мизинцев.

Он подчеркнул, что российская сторона и на этот раз гарантирует соблюдение Женевских конвенций по обращению с пленными.

«С 14.00 (мск) 19 апреля 2022 года Вооруженные силы России открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований», - заявил Мизинцев.

По его словам, с этой целью введен режим полной тишины. Прекращены любые боевые действия, а подразделения ВС РФ и силы ДНР по всему периметру «Азовстали» отведены на безопасное расстояние.

Начальник НЦУО сообщил о трех гуманитарных колоннах, развернутых в непосредственной близости к металлургическому комбинату. Первая находится с западного направления на улице Шевченко, вторая - с восточного направления на проспекте Победы и третья - с северного направления на улице Таганрогская.

В каждой из колонн находятся по 30 автобусов и автомобилей, по 10 автомашин скорой помощи с врачебно-сестринскими бригадами. Кроме этого, на всех направлениях развернуты пункты встречи и временного размещения, организованы пункты питания и медпомощи.

«На всех маршрутах движения гуманитарных колонн Вооруженные силы России совместно с формированиями Донецкой Народной Республики неукоснительно соблюдают режим тишины», - подчеркнул Мизинцев.

Начальник НЦУО уточнил, что это заявление было доведено до украинской стороны через вице-премьера правительства Украины Ирину Верещук.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов