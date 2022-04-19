В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров сообщил о начале следующей фазы спецоперации на Украине

Софья Купервасер
13:40 19.04.2022
Глава МИД также заверил, что Россия не собирается менять режим на Украине: жители страны должны сами решать, как им жить дальше.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 19 апреля, заявил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса. По его словам, Россия не будет применять ядерное оружие на территории Украины при любом исходе — ВСУ РФ продолжат использовать традиционные вооружения. Об этом он сказал в интервью телеканалу India Today.

Лавров также заверил, что Россия не собирается менять режим на Украине: жители страны должны сами решать, как им жить дальше. Министр пояснил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

«Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации», — заключил министр иностранных дел РФ.

Он также напомнил, что после завершения переговоров с Украиной в Стамбуле Россия в качестве жеста доброй воли изменила конфигурацию войск, но это не было оценено должным образом.

Москва проводит расследование в отношении зверств, совершенных неонацистскими батальонами и Вооруженными силами Украины в Буче, продолжил министр. Он добавил, что правда все равно будет раскрыта.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании военного ведомства объявил, что Вооруженные силы России последовательно реализуют план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:40 В стране и мире
Видео
Лавров сообщил о начале следующей фазы спецоперации на Украине
13:06 Армия
Видео
Шойгу напомнил о принятии Крыма под защиту Российской империи 239 лет назад
13:03 Армия
Видео
Шойгу: время доведения целеуказания до «Калибров» и «Кинжалов» сокращено в десятки раз
12:39 В стране и мире
В Кремле заявили, что предложение ЛДПР об обмене пленных украинцев на националистов требует изучения
12:37 Армия
Видео
Шойгу: ЮВО получит более трех тысяч единиц вооружения и военной техники в течение года
Популярное
Видео
Шойгу: Минобороны России запустит еще один спутник связи «Меридиан-М» до конца года
В России георгиевскую ленту могут приравнять к символам воинской славы
Минобороны России опубликовало новые данные о потерях украинской нацгвардии
Подсказки Байдену от жены случайно попали в прямой эфир
МО РФ: документы говорят о большом количестве дезертиров у противника
МО РФ: перехвачены 10 крупнокалиберных снарядов, выпущенных РСЗО Украины по Чернобаевке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.