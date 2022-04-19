Лавров сообщил о начале следующей фазы спецоперации на Украине

Глава МИД также заверил, что Россия не собирается менять режим на Украине: жители страны должны сами решать, как им жить дальше.

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Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 19 апреля, заявил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса. По его словам, Россия не будет применять ядерное оружие на территории Украины при любом исходе — ВСУ РФ продолжат использовать традиционные вооружения. Об этом он сказал в интервью телеканалу India Today.

Лавров также заверил, что Россия не собирается менять режим на Украине: жители страны должны сами решать, как им жить дальше. Министр пояснил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

«Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации», — заключил министр иностранных дел РФ.

Он также напомнил, что после завершения переговоров с Украиной в Стамбуле Россия в качестве жеста доброй воли изменила конфигурацию войск, но это не было оценено должным образом.

Москва проводит расследование в отношении зверств, совершенных неонацистскими батальонами и Вооруженными силами Украины в Буче, продолжил министр. Он добавил, что правда все равно будет раскрыта.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании военного ведомства объявил, что Вооруженные силы России последовательно реализуют план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик.