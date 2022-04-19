Лавров ответил на слова Зеленского о якобы готовности России применить ядерное оружие

По словам главы Министерства иностранных дел РФ, президент Украины постоянно меняет свою точку зрения в диаметрально противоположных направлениях.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готова к тому, чтобы применить ядерное оружие.

«Спросите президента Зеленского, ведь это он говорил об этом...Я не могу, честно говоря, комментировать то, чтобы было сказано не совсем адекватным человеком...Он постоянно меняет свою точку зрения в диаметрально противоположных направлениях», - сказал глава МИД РФ в интервью India Today.

По словам министра, украинский президент «много что говорит» и делает он свои заявления в зависимости оттого, что «пьет или курит».

Кроме того, Лавров, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что на данном этапе специальной военной операции на Украине РФ рассматривает возможность использования только обычного вооружения.

Ранее заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Олег Сыромолотов заявил, что в Москве не исключают вариант развития событий, при котором на Украину может быть завезен ядерный материал из сторонних государств.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить жителей Донбасса, подвергшихся геноциду, а также демилитаризовать и денацифицировать страну. Президент РФ призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие. Было отмечено, что ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.