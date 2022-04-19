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Лавров заявил, что Россия не собирается менять режим на Украине

Тимур Шерзад
11:55 19.04.2022
Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, у украинского народа должна быть свобода выбора.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не собирается менять режим на Украине. 

«Мы не собираемся менять режим на Украине. Мы говорили об этом многократно, мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше», - сказал Лавров в интервью индийскому телеканалу India Today.

Ранее Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция по защите Донбасса призвана покончить с курсом Соединенных Штатов на доминирование в мире

А официальный представитель оборонного ведомства России Игорь Конашенков сообщил, что Украина потеряла 2 353 танка и других боевых бронированных машин с 24 февраля, первого дня российской спецоперации.

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