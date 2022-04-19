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Шойгу заявил, что ВС РФ последовательно выполняют план освобождения Донбасса

12:32 19.04.2022
Западные страны делают все, чтобы затянуть спецоперацию ВС РФ на Украине, добавил глава Минобороны.
Шойгу заявил, что ВС РФ последовательно выполняют план освобождения Донбасса
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вооруженные силы России последовательно выполняют план освобождения ДНР и ЛНР, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

«Российская армия выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в ходе проведения специальной военной операции. Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни», - сказал глава Минобороны.

По словам главы российского военного ведомства, страны Запада страны делают все для затягивания спецоперации ВС РФ на Украине.

Ранее Минобороны опубликовало кадры запуска ракеты ОТРК «Искандер» в ходе спецоперации на Украине. На записи видно, как ракета взмывает ввысь, оставляя за собой столб горящего пламени.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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