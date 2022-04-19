Шойгу заявил, что ВС РФ последовательно выполняют план освобождения Донбасса

Западные страны делают все, чтобы затянуть спецоперацию ВС РФ на Украине, добавил глава Минобороны.

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вооруженные силы России последовательно выполняют план освобождения ДНР и ЛНР, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

«Российская армия выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в ходе проведения специальной военной операции. Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни», - сказал глава Минобороны.

По словам главы российского военного ведомства, страны Запада страны делают все для затягивания спецоперации ВС РФ на Украине.

Ранее Минобороны опубликовало кадры запуска ракеты ОТРК «Искандер» в ходе спецоперации на Украине. На записи видно, как ракета взмывает ввысь, оставляя за собой столб горящего пламени.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов