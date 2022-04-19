Шойгу сообщил о продолжении модернизации военной инфраструктуры в Арктике

По словам министра обороны РФ, в прошлом году было построено 117 зданий и сооружений. График ввода объектов в эксплуатацию на 2021 год выполнен на 108%.

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Минобороны РФ продолжает модернизацию военной инфраструктуры в Арктике. План прошлого года выполнен на 108%. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

«Продолжается модернизация военной инфраструктуры в Арктике. В прошлом году было построено 117 зданий и сооружений. График ввода объектов в эксплуатацию на 2021 год выполнен на 108%», - рассказал он.

Министр добавил, что в 2022 году предусмотрено проведение работ на 28 объектах в Арктике.

Ранее Шойгу сообщил, что Северный флот получит более 500 единиц современного вооружения в 2022 году. Кроме того, он поделился планами оснащения войск ЮВО. По его словам, округ получит более трех тысяч единиц вооружений и военной техники.

Ранее в МИД РФ заявили о рисках непреднамеренных столкновения с НАТО в Арктике. Исходя из мнения посла по особым поручениям Николая Корчунова, также возникает опасность нанесения серьезного ущерба хрупкой арктической экосистеме.

Материал подготовили: Андрей Неделя, Николай Баранов