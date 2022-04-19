Армия Шойгу: Северный флот получит более 500 единиц современного вооружения в 2022 году По словам министра обороны, ранее, во время тренировки по управлению ВС РФ в феврале, Северный флот подтвердил способность гарантированно решать задачи по применению морских ядерных сил. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о планах оснащения Северного флота. Как заметил Шойгу, оборонное ведомство РФ постоянно контролирует вопросы обеспечения военной безопасности Арктической зоны России. «Северный флот решает поставленные задачи в условиях резкого обострения военно-политической обстановки в Европе, усиления напряженности и роста угроз. В 2022 году мы продолжаем повышать боевые возможности группировок сил - активно наращиваем боевой потенциал и проводим перевооружение. В текущем году будет поставлено более 500 единиц современного оружия», - сказал министр на коллегии Минобороны России. Шойгу вспомнил тренировку по управлению Вооруженными силами России, которую проводили в феврале текущего года под руководством Верховного главнокомандующего. Тогда, по словам министра обороны, Северный флот подтвердил способность гарантированно решать задачи по применению морских ядерных сил. Также Сергей Шойгу сказал, что ВС РФ будут внедрять новые способы ведения боевых действий. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика