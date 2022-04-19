Шойгу: Южный военный округ получит более 3 тысяч единиц вооружения в течение года

Шойгу добавил, что в приоритете остается подготовка органов военного управления и подразделений округа. По его словам, на 2022 год запланировано более 400 мероприятий, из них уже проведено более ста.

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Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о планах оснащения войск ЮВО. По его словам, округ получит более трех тысяч единиц вооружений и военной техники.

«В этом году в Южном военном округе проводится 30 организационных мероприятий, осуществляется поставка более трех тысяч единиц современного вооружения и военной техники, завершается строительство и ввод в эксплуатацию около 170 объектов военной инфраструктуры», - заявил министр на коллегии Минобороны.

Шойгу добавил, что в приоритете остается подготовка органов военного управления и подразделений округа. По его словам, на 2022 год запланировано более 400 мероприятий, из них уже проведено более ста.

Министр обороны заметил, что большое внимание уделяется вопросам здравоохранения, а также выполнению соцгарантий - например, обеспечению военнослужащих жильем.

«Продолжаем обеспечивать военнослужащих округа и их семьи служебным и постоянным жильем. На текущий год 758 человек уже заселились в служебные квартиры, а 849 военнослужащих обеспечены постоянным жильем», - заметил Шойгу.

По словам Шойгу, повышению эффективности армии способствует наращивание боевых возможностей войск в совокупности с созданием комфортных условий прохождения военной службы.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов