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В МИД РФ заявили о рисках непреднамеренных столкновения с НАТО в Арктике

Игнат Далакян
15:05 17.04.2022
По мнению посла по особым поручениям МИД РФ, также возникают риски нанесения серьезный ущерб хрупкой арктической экосистеме.
В МИД РФ заявили о рисках непреднамеренных столкновения с НАТО в Арктике
© Фото: Sgt. Justin Toledo, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Российская Федерация обеспокоена ростом военной активности НАТО в Арктике. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«Не может не вызывать обеспокоенность и интернационализация военной деятельности Альянса в высоких широтах, в которую вовлекаются неарктические государства НАТО. В связи с этим возникают риски непреднамеренных инцидентов, которые, помимо рисков безопасности, также могут нанести серьезный ущерб хрупкой арктической экосистеме», - цитирует слова дипломата ТАСС.

Согласно заявлению Корчунова, проведение военных учений Североатлантического альянса на севере Норвегии не способствуют обеспечению безопасности в арктическом регионе.

Ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации предупредили о последствиях для Европейского союза вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможное решение этих стран может негативно отразиться на стабильности на севере Европы.

До этого на портале ERR появилась информация о вхождении кораблей Североатлантического альянса в Балтийское море. Согласно информации издания, они будут участвовать в боевых учениях совместно с соседними странами-союзниками.

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