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Пентагон заявил, что США вскоре начнут учить украинских военных пользоваться американскими гаубицами

Андрей Неделя
10:20 19.04.2022
Предполагается, что американские военные будут использовать схему «обучай обучающих». Таким образом, инструкторы США обучат небольшое количество украинских солдат, которые затем будут готовить других в ВСУ.
Пентагон заявил, что США вскоре начнут учить украинских военных пользоваться американскими гаубицами
© Фото: Pexels
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Совсем скоро Соединенные Штаты начнут обучение украинских военнослужащих применению американских гаубиц. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Верно следующее: мы считаем, что сможем начать процесс обучения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гаубицах, которые вскоре отправятся туда. Это обучение будет происходить за пределами Украины», - заявил представитель Министерства обороны США.

Кирби уточнил, что обучение, по всей вероятности, начнется через несколько дней. Предполагается, что американские военные будут использовать схему «обучай обучающих». Таким образом, инструкторы США обучат небольшое количество украинских солдат, которые затем будут готовить других в ВСУ. Где именно американцы будут проводить мероприятия, не уточняется.

Ранее председатель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжит наращивать поставки военной помощи Украине. В Литве украинских военных инструкторов собираются обучать работе с вооружением западного образца. Об этом на пресс-конференции заявил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что организация разрабатывает планы полномасштабного развертывания своих вооруженных сил на восточных границах альянса.

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