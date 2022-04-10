В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Столтенберг: НАТО разрабатывает планы полномасштабного развертывания сил на восточных границах

Ян Брацкий
01:20 10.04.2022
Со слов генсека альянса, на его восточных границах уже сосредоточенно 40 тысяч военнослужащих и группировка будет постепенно увеличиваться
Столтенберг: НАТО разрабатывает планы полномасштабного развертывания сил на восточных границах
© Фото: Benoit Doppagne, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
Читайте нас на:

Руководство НАТО разрабатывает планы полномасштабного развертывания своих вооруженных сил на восточных границах альянса. С таким заявлением выступил генсек организации Йенс Столтенберг. С его слов, решение принято на фоне якобы растущей военной активности России.

«То, что мы наблюдаем сейчас, - это новая реальность, новая нормальность для европейской безопасности. Мы попросили наших военных командующих предоставить опции перезагрузки, долгосрочной адаптации НАТО. Я ожидаю, что лидеры стран НАТО примут решения по этому вопросу на саммите в Мадриде в июне», - заявил Столтенберг для колонки в The Sunday Telegraph.

С его слов, на восточном фланге НАТО уже находятся 40 тысяч солдат, что в десять раз больше, чем несколькими месяцами ранее. При этом, пообещал Столтенберг, этот контингент будет расти. После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, руководство НАТО неоднократно заверяло, что не собирается отправлять войска в зону конфликта.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО затягивает конфликт с Украиной поставками оружия и по факту давно воюет с Россией. Она отметила, что, обеспечивая Украину дополнительными вооружениями, НАТО ведет дело к затягиванию конфликта, а также поддерживает веру Киева в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям Донбасса и всей Украины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:20 В стране и мире
Столтенберг: НАТО разрабатывает планы полномасштабного развертывания сил на восточных границах
00:17 В стране и мире
Власти ДНР признали неправомерной деятельность СММ ОБСЕ на своей территории
23:26 В стране и мире
Видео
В Общественной палате РФ прокомментировали блокировку канала Госдумы на YouTube
22:38 В стране и мире
Видео
Автопробег и гигантский триколор: на Кипре прошла акция в поддержку России
21:35 Армия
МО РФ: за сутки в Россию эвакуированы 26 676 человек из ЛДНР и опасных районов Украины
Популярное
Видео
«Я "Маньяк", иду к тебе»: в МО РФ рассказали о попытке украинского судна прорваться в порт «Мариуполь»
Солдат ВСУ признался, что убил мариупольца за незнание украинского слова «паляница»
Видео
От хип-хопа до джаза: чем будут удивлять участники нового сезона «Новой Звезды»
Нарколог развеял популярный миф о кофе и алкоголе
МО РФ: Россия безвозмездно и без условий вернула украинской стороне спасательное судно «Сапфир»
Видео
МО РФ: уничтожен украинский центр подготовки иностранных наемников под Одессой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.