Столтенберг: НАТО разрабатывает планы полномасштабного развертывания сил на восточных границах

Со слов генсека альянса, на его восточных границах уже сосредоточенно 40 тысяч военнослужащих и группировка будет постепенно увеличиваться

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Руководство НАТО разрабатывает планы полномасштабного развертывания своих вооруженных сил на восточных границах альянса. С таким заявлением выступил генсек организации Йенс Столтенберг. С его слов, решение принято на фоне якобы растущей военной активности России.

«То, что мы наблюдаем сейчас, - это новая реальность, новая нормальность для европейской безопасности. Мы попросили наших военных командующих предоставить опции перезагрузки, долгосрочной адаптации НАТО. Я ожидаю, что лидеры стран НАТО примут решения по этому вопросу на саммите в Мадриде в июне», - заявил Столтенберг для колонки в The Sunday Telegraph.

С его слов, на восточном фланге НАТО уже находятся 40 тысяч солдат, что в десять раз больше, чем несколькими месяцами ранее. При этом, пообещал Столтенберг, этот контингент будет расти. После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, руководство НАТО неоднократно заверяло, что не собирается отправлять войска в зону конфликта.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО затягивает конфликт с Украиной поставками оружия и по факту давно воюет с Россией. Она отметила, что, обеспечивая Украину дополнительными вооружениями, НАТО ведет дело к затягиванию конфликта, а также поддерживает веру Киева в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям Донбасса и всей Украины.