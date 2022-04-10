В Литве раскрыли планы по подготовке украинских военных инструкторов

Обучение будет организовано в ближайшее время, заявил командующий литовской армией Вальдемарас Рупшис.

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В Литве украинских военных инструкторов собираются обучать работе с вооружением западного образца. Об этом на пресс-конференции заявил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

По его словам, обучение будет организовано в ближайшее время.

«Мы готовы тренировать их (украинских. - Прим.ред.) инструкторов, чтобы подготовить их к работе с той техникой, которой мы сами владеем, с тем военным оборудованием, техникой и вооружением, которые у нас есть, и эти знания, их подготовка необходимы при выполнении их операций на Украине", - цитирует Рупшиса РИА Новости.

Он также отметил, планы НАТО разместить постоянный контингент в странах на восточном фланге альянса, включая Литву, важны для страны, будет ли это сделано по ротационному или постоянному принципу.

«В смысле сдерживания самое важное, чтобы американцы тут были», - подчеркнул он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс разрабатывает планы полномасштабного развертывания своих вооруженных сил на восточных границах. Решение об этом может быть принято на саммите НАТО в июне, уточнил он.