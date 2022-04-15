Прайс: США продолжат наращивать поставки военной помощи Украине

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Заявления Российской Федерации о рисках наращивания поставок военной помощи Соединенных Штатов Украине не заставят Вашингтон изменить свою позицию по данному вопросу. Об этом заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.

«У нас есть обязательство продолжать делать то, что мы делаем для поддержки наших украинских партнеров. Мы намерены продолжать это делать. Россия сделала ряд заявлений - приватных и публичных. Однако ничто из этого не заставит нас отказаться от стратегии», - сказал Прайс в эфире телеканала CNN.

Ранее Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть Российскую Федерацию и Украину. Власти Соединенных Штатов выступают с подобными призывами с начала специальной военной операции России по защите ЛНР и ДНР.