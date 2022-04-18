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Военнослужащие России и ДНР готовятся к штурму комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Подразделения вплотную приблизились к укрепленному району националистов, стрелковый бой идет на подступах к промышленной зоне. Франсуа из Шампани, но солист Донецкой филармонии. Как и все резервисты два месяца назад пошел воевать, защищать русских людей от националистов, которые сейчас удерживают завод «Азовсталь».

«Я считаю, что это нацисты третьего рейха. Это война за правду, русская культура, это русские люди. Я не хочу, чтобы все это исчезло. Дальше все будет замечательно», - рассказал военнослужащий Народной милиции ДНР Франсуа Модеми.

В этом квартале строгий дресс-код, количество и расположение белых лент, как система свой-чужой. Националисты небольшими группами пытаются просочиться через кольцо окружения. На улице лежат тела двоих, которым вырваться не удалось. Бои завязываются в жилых кварталах и возле предприятия.

«Вчера высотку отрабатывали, там две высотки из которых стреляют снайперы. С РПГ мы задули - подавили. Они ночью отходят - оставляют секретки... хорошо подготовились», - признался военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным «Флинт».

Артиллерия противника еще огрызается, остались, в основном, минометы. В одном из дворов мина с «Азовстали» убила сразу 15 мирных жителей.

«Они готовили поесть, а прилетела мина. Всех покосило. Пятнадцать человек в этой яме», - сказал военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным «Змей».

В кварталы стараются заходить под прикрытием бронетехники. У бойцов ДНР построение. Командиры взводов получают приказы. Враг еще немного отодвинут, нужно занять новые позиции. Район вроде бы зачищен, но вот при переходе группы из одного двора в другой раздается автоматная очередь. После работы артиллерии и авиации, зачистки жилых районов, очевидно, что подразделения ДНР и российской армии начнут штурм предприятия.