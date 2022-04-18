В ДНР допустили присутствие на территории «Азовстали» наемников из США и Канады

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Наемники из США, Канады и Румынии могут находиться на территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. С таким заявлением выступил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Информация, которая требует еще дополнительного подтверждения, но тем не менее ее можно озвучить - это Британия, Канада, США, Румыния», - сказал он в эфире Первого канала.

Кроме того, Пушилин рассказал о радиоперехвате, благодаря которому в населенном пункте Новоселовка-2 выявили до восьми наемников из Польши, а также их «коллегу» из Марокко и еще трех неустановленных иностранцев.

Двадцать четвертого февраля Москва начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса. Как отметил президент Владимир Путин, главная ее цель - демилитаризация и денацификация Украины. В Минобороны подчеркнули, что все удары ВС РФ наносят исключительно по объектам военной инфраструктуры ВСУ.