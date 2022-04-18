СБУ показала кадры обращения Медведчука к Путину и Зеленскому

Политик просит украинскую сторону обменять себя на защитников Мариуполя и мирных жителей.

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Служба безопасности Украины показала кадры обращения лидера партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

«Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры», - сказал Медведчук.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если будет реакция президента, касающаяся возможного обмена Медведчука, об этом сообщат. Ранее Аваков предложил обменять Медведчука на гражданских и военных.

Сегодня также двое пленных британцев попросили Бориса Джонсона обменять их на депутата. На прошлой неделе жена лидера партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Оксана Марченко заявила о конфискации всего имущества политика сотрудниками СБУ.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины обвиняет Медведчука в государственной измене и содействии террористическим организациям.