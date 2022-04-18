Песков ответил на вопрос об отношении Путина к призыву супруги Медведчука обменять его

Ранее,16 апреля, жена лидера украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Оксана Марченко обратилась к президенту РФ с просьбой о содействии в обмене ее мужа.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об отношении Владимира Путина к призыву супруги Виктора Медведчука обменять его на попавших в плен британских граждан.

«Если будет реакция президента, мы сообщим», - сказал представитель Кремля.

Напомним, что в минувшую субботу, 16 апреля, жена лидера украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Оксана Марченко обратилась к президенту РФ с просьбой о содействии в обмене ее мужа. По ее словам, двое британских граждан сдались в плен в Мариуполе.

Ранее жена Медведчука рассказала ужасные подробности содержания депутата под арестом. Она уверена, что к политику применялось физическое насилие.