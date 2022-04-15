Жена Медведчука заявила о конфискации всего имущества депутата сотрудниками СБУ

По словам Оксаны Марченко, у нее не имеется решений суда или иных инстанций о конфискации имущества.

© Видео: Youtube, Оксана Марченко © Фото: Оксана Марченко, Youtube

Оксана Марченко - жена депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука - ответила на вопрос телеканала «Звезда» о конфискации всего имущества политика сотрудниками СБУ. Она подтвердила факт изъятия и отметила, что никаких документов, допускающих правомерность этого решения, женщина не получила.

«Да, они (СБУ. - Прим. ред.) сообщили, что все наше имущество конфисковано. Но хочу заметить, что никаких документов, никаких решений ни суда, ни иных инстанций нет. Также я прошу заметить, что у нас есть несовершеннолетние дети, интересы которых не были учтены... Знаете, я не держусь за имущество - я хочу освободить своего мужа», - заявила Марченко на пресс-конференции.

Также Марченко представила доказательства того, что сотрудники СБУ избивали политика после задержания, для того чтобы «выбить» из него показания.