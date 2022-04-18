Двое пленных британцев попросили Джонсона обменять их на Медведчука

Один из пленных подчеркнул, что считает важным, чтобы британский премьер прислушался к призыву жены Медведчука обменять их на ее супруга - таким образом Джонсон сможет показать, что действительно проявляет заботу о согражданах.

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Двое пленных британцев в эфире телеканала «Россия-24» попросили премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона обменять их на украинского оппозиционного депутата Виктора Медведчука.

«Господин Борис Джонсон, меня зовут Шон Пиннер. Насколько я знаю, Виктор Медведчук содержится под стражей, и мы с Эйденом Аслином хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Мы будем благодарны вам за помощь в этом вопросе...Я прошу вас от своего имени и от имени Эйдена Аслина посодействовать обмену на Медведчука», - сказал сложивший оружие пленный гражданин Британии.

Другой пленный британец Эйден Аслин подчеркнул, что считает важным, чтобы Джонсон прислушался к призыву жены Медведчука обменять их на ее супруга - таким образом британский премьер сможет показать, что действительно проявляет заботу о согражданах.

«Если Борис Джонсон действительно заботится о британских гражданах, как он об этом говорит, то он поможет оказать давление на Зеленского, чтобы он поступил правильно, и вернет Виктора его семье, а нас - нашим семьям», - сказал он.

Напомним, что ранее супруга лидера лидера украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Оксана Марченко призвала обменять ее мужа на пленных граждан Британии, которые сложили оружие в Мариуполе. Также жена оппозиционера представила доказательства того, что сотрудники Службы безопасности Украины избивали его после задержания, чтобы «выбить» из него показания.