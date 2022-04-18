МО РФ: украинские националисты готовятся обстрелять православные храмы на Пасху и обвинить ВС России
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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МО РФ: украинские националисты готовятся обстрелять православные храмы на Пасху и обвинить ВС России
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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