В МО РФ заявили о подготовке Украиной провокаций с многочисленными жертвами в пяти областях

Как заявил начальник НЦУО Михаил Мизинцев, речь идет о провокациях в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях

© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Киевский режим при поддержке стран Запада готовит провокации с многочисленными жертвами в пяти областях Украины. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По имеющейся достоверной информации, киевский режим при поддержке ряда западных стран завершает подготовку изощренных чудовищных провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях», - сказал он.

Мизинцев рассказал, что для этого из числа боевиков нацбатов были созданы более 70 мобильных групп на автофургонах и автомобилях повышенной проходимости, которые оснащены минометами. Их задача -обстрелять православные храмы в Пасхальную ночь.

Это делается для того, чтобы впоследствии обвинить военнослужащих ВС РФ в том, что они якобы совершили преступления против мирных жителей в этот священный праздник, обратили внимание в НЦУО.

«Для проведения съемок о якобы «бесчинствах русских» и незамедлительного циничного раскручивания фейков Киевом планируется привлечение большого количества репортеров западных информационных агентств», - добавил Мизинцев.

Он также подчеркнул, что провокации, которые готовят киевские власти, показывают их полное безразличие к судьбам собственных граждан.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.