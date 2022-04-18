Армия МО РФ: документы говорят о большом количестве дезертиров у противника Также оборонное ведомство России опубликовало отдельные данные о потерях противника, полученные из реальных украинских документов. © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости Читайте нас на: В Минобороны России заявили, что имеющиеся в распоряжении украинские документы говорят о большом количестве дезертиров у противника. «Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести», - говорится в сообщении МО РФ. Оборонное ведомство России опубликовало отдельные данные о потерях нацгвардии Украины, которые получены из реальных украинских документов. Речь идет о потерях военнослужащих в/ч 3057 и карателях входящего в ее состав отряда специального назначения «Азов»*. Данные об обстоятельствах гибели доступны тут, тут и тут. Также МО РФ опубликовало данные о потерях военнослужащих украинской в/ч 3057 от ранений и травм, они доступны по ссылкам 1, 2, 3 и 4. Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил об уничтожении «Искандерами» четырех складов вооружения Украины. * «Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика