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МО РФ озвучило число задокументированных безвозвратных военных потерь Украины

11:32 18.04.2022
Как заметили в Минобороны России, из имеющихся в распоряжении документов следует, что большое количество украинских военнослужащих дезертировало, было ранено или пропало без вести. 
МО РФ озвучило число задокументированных безвозвратных военных потерь Украины
© Фото: Василий Мельников, РИА Новости
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В оборонном ведомстве России рассказали о реальных задокументированных безвозвратных потерях вооруженных формирований Украины. 

«На сегодня реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек», - говорится в сообщении от МО РФ. 

Как заметили в Минобороны России, из имеющихся в распоряжении документов следует, что большое количество украинских военнослужащих дезертировало, было ранено или пропало без вести. 

Также оборонное ведомство РФ опубликовало отдельные данные о потерях нагвардии Украины, полученные из украинских документов. В них раскрываются сведения о значительных потерях среди военнослужащих в/ч 3057 и карателях входящего в ее состав отряда специального назначения «Азов»*, причем речь идет о состоянии еще на 29 марта 2022 года. 

С данными о боевых и небоевых потерях украинской в/ч 3057 и обстоятельствах гибели военнослужащих можно ознакомиться тут, тут и тут.

Кроме того, подборки с данными о потерях военнослужащих украинской в/ч 3057 вследствие полученного ранения или травмы, также по состоянию на 29 марта 2022 года, находятся по этой, этой, этой и еще вот этой ссылкам. 

* «Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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