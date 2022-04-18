МО РФ озвучило число задокументированных безвозвратных военных потерь Украины

Как заметили в Минобороны России, из имеющихся в распоряжении документов следует, что большое количество украинских военнослужащих дезертировало, было ранено или пропало без вести.

© Фото: Василий Мельников, РИА Новости

В оборонном ведомстве России рассказали о реальных задокументированных безвозвратных потерях вооруженных формирований Украины.

«На сегодня реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек», - говорится в сообщении от МО РФ.

Как заметили в Минобороны России, из имеющихся в распоряжении документов следует, что большое количество украинских военнослужащих дезертировало, было ранено или пропало без вести.

Также оборонное ведомство РФ опубликовало отдельные данные о потерях нагвардии Украины, полученные из украинских документов. В них раскрываются сведения о значительных потерях среди военнослужащих в/ч 3057 и карателях входящего в ее состав отряда специального назначения «Азов»*, причем речь идет о состоянии еще на 29 марта 2022 года.

С данными о боевых и небоевых потерях украинской в/ч 3057 и обстоятельствах гибели военнослужащих можно ознакомиться тут, тут и тут.

Кроме того, подборки с данными о потерях военнослужащих украинской в/ч 3057 вследствие полученного ранения или травмы, также по состоянию на 29 марта 2022 года, находятся по этой, этой, этой и еще вот этой ссылкам.

* «Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов