Игра с огнем: как мировое сообщество реагирует на накачку Украины оружием Запада

После слов главы евродипломатии Жозепа Борреля, что украинский кризис должен быть разрешен на поле боя, Еврокомиссия одобрила пакет военной помощи на полмиллиарда евро.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: defense.gov

Минобороны США опубликовало кадры погрузки «Джавелинов». Украине буквально каждый день поставляется оружие с маркировкой «Сделано в США», по 8-10 транспортников в сутки. Новую, седьмую партию с начала спецоперации по защите Донбасса на рекордную сумму 800 миллионов долларов Пентагон планирует доставить до конца апреля. Киев получит вертолеты Ми-17, танки, бронетранспортеры, дроны-камикадзе, беспилотные системы береговой защиты, радары, взрывчатку, мины. И что примечательно, впервые тяжелое вооружение. В американском оборонном ведомстве не скрывают, что хотят вооружить украинских националистов до зубов, чтобы замедлить освобождение Донбасса.

«Да, мы впервые поставляем 155-миллиметровые гаубицы и снаряды к ним. Это отражает те боевые действия, с которыми украинцы ожидают столкнуться в том конкретном географическом районе. И они особо просили нас об огневой поддержке», - говорит пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби.

Вместе с тем и американский президент Джо Байден заявил о готовности лично отправиться на Украину. Однако, вероятно, он не понял вопроса журналистки, которая караулила его у трапа президентского борта. Она спросила у лидера США, готов ли он отправить в Киев кого-либо из членов администрации, и фактически взяла «на слабо» лидера свободного мира.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки поспешила опровергнуть слова Джо Байдена. В планах Белого дома, по ее словам, поездка 79-летнего президента не значится. Американцы, в свою очередь, боятся за состояние здоровья и ума Байдена, так как 46-й президент США на днях перепутал Китай с Украиной, потом потерялся в пространстве и пытался пожать руку пустому месту.

Еще один конфуз случился во время турне по штату Айова. Тогда американский лидер призывал граждан поддержать его в противостоянии России и назвал инфляцию в США «путинским скачком цен». Однако слова Байдена затмила кратинка - прямо во время выступления на президента упал птичий помет.

Интернет-пространство моментально разразилось волной едких комментариев, среди которых, например, «голубь принял Байдена за старую статую». По этому поводу высказался и страший сын бывшего президента США Дональда Трампа.

«Даже птицы знают. Эта птица говорит за всех, кто наполнил свой бензобак или ходил по магазинам за последние 18 месяцев», - говорит он.

И вот уже в интернет-магазинах продают кепки с надписью «даже птицы знают, что в 2024 нужно избрать Трампа». Рейтинг Байдена пробил очередное дно, ведь санкции против РФ и накачка оружием Киева не делают его популярнее. 33% - очередной антирекорд. На ошибках главы Белого дома не учится и лидеры Европы, ведь Евросоюз существенно наращивает поставки оружия на Украину.

После слов главы евродипломатии Жозепа Борреля, что украинский кризис должен быть разрешен на поле боя, Еврокомиссия одобрила пакет военной помощи на полмиллиарда евро. Лондон и Берлин присоединились к поддержке Киева, пообещав поставки бронетехники.Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок от лица властей анонсировала передачу ста танков «Leopard-1» с баз бундесвера. А канцлер ФРГ Олаф Шольц ради Украины готов увеличить оборонный бюджет Германии. При этом замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что любые попытки со стороны Запада замедлить ход спецоперации на Украине будут жестко пресекаться.

«Предупреждаем, что американо-натовские транспорты с вооружениями, следующие по украинской территории, нами рассматриваются в качестве законных военных целей», - сказал дипломат.

По данным газеты Washington Post, РФ предупредила США о «непредсказуемых последствиях» из-за поставок оружия Киеву по дипломатическим каналам. Также официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подтвердила, что Москва направила ноту протеста всем странам, снабжающим Украину оружием. В Госдепе на это ответили, что поставки прекращать не намерены. Вместе с тем российская армия уже начала уничтожать конвои с западным оружием.

«В районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами», - объявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме оружия «коллективный Запад» с радостью готов снабдить Украину пушечным мясом. На неделе в Запорожье прибыла новая партия наемников. Около 2000 «солдат удачи», и каждый из них является сотрудником иностранных частных военных компаний, в основном граждане Азербайджана и Турции. Теперь они могут официально вступить в ряды ВСУ. Такой закон на неделе приняла Верховная рада. Легально иностранцы теперь могут и шпионить на Киев.

«Приняли закон, который позволяет работать в разведке иностранцам. Им от 3 до 5 лет разрешается служить в ВСУ», - сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

Также страны Запада всеми силами стараются втянуть в НАТО Швецию и Финлянлию, чтобы обострить ситуацию в Европе. Об их готовности вступить в Североатлантический альянс уже летом написала британская газета The Times. Мария Захарова отметила, что возможное членство в НАТО этих стран негативно отразится на стабильности на севере Европы.

«Зачем это нужно альянсу - понятно. Цель - продолжать наращивание военного потенциала и географическую экспансию, создать еще один фланг для угроз России. А вот зачем нашим финляндским и шведским соседям по Балтийскому региону превращаться в новый рубеж противостояния блока НАТО с Россией - неясно», - заметила официальный представитель МИД РФ.

Украине также обещали членство и в НАТО, и в ЕС. Во время недавнего визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что заявку Киева на членство в Евросоюзе рассмотрят уже к лету. Но президенту Украины Владимиру Зеленскому все мало. Как выяснили американские журналисты, он затребовал у ЕС финансовую помощь в размере семи миллиардов долларов в месяц на нужды молодой демократии.

Поездки в Киев этой весной становятся главным туристическим направлением для западных политиков, желающих попиариться. На этой неделе польско-прибалтийский десант высадился на Банковой уже второй раз. Судя по фото, польский президент Анджей Дуда вместе с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии ехали в бронированном вагоне. По приезде пообещали Зеленскому новые поставки оружия и сделали совместное фото в образе храбрых бойцов с российской «угрозой».

Но коллегам из Польши и Прибалтики до профессионального актера Зеленского далеко. Пока на Украине гибнут люди, президент позирует на фоне мешков и круглосуточно раздает интервью западным СМИ, чтобы выпросить больше оружия у ЕС. Во время разговора с журналистом BBC он так вошел в раж, что неожиданно признался, что Украина вместе с НАТО давно готовили войну против России.

«Нам нужно было готовиться. Нам нужны были деньги, нам нужно было оружие и так далее. Мы непублично договаривались про те или иные поставки. И если быть совсем с вами откровенным, о некоторых вещах мы договаривались с некоторыми странами еще в декабре. Именно поэтому мы хотели в НАТО», - сказал украинский лидер.

А в интервью CNN Зеленский пугает американцев русским ядерным и химическим оружием. Упоминание возможной химатаки может быть первым этапом в подготовке новой провокации.

«Химическое оружие, они имели, они могли сделать для них жизнь народа, ничего. Вот, почему мы должны думать, не бояться, не бояться, а быть готовыми», - отметил президент.

От ощущения собственной значимости Владимир Зеленский по всей видимости, окончательно потерял связь с реальностью и публично унизил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Киев отказался пускать его на Украину и чуть ли не объявил его персоной нон-грата. И все из-за контактов с Россией, ведь Штайнмайер выступал за строительство «Северного потока-2». По словам немецкого лидера, он «сбит с толку».

«Мой коллега и друг, президент Польши Дуда, предложил на днях, чтобы вместе с президентами Латвии, Литвы, Эстонии посетили Киев. Я был готов, но, по всей видимости, должен принять к сведению, что в Киеве этого не хотели», - сказал немецкий лидер.

Впрочем, кусать руку дающего для Киева в порядке вещей. Поругавшись с президентом Германии, Зеленский раскритиковал и лидера Франции. Пообещал строго поговорить с Эммануэлем Макроном, который посмел назвать братскими украинский и русские народы и заявил, что не считает происходящее на Украине геноцидом.

Против бессмысленной эскалации и накачивания Украины оружием выступают обычные люди. В Германии проходят протесты. На улице Нойбранденбурга – надувной танк с завязанным в узел стволом. Портовые рабочие в Греции пытаются остановить отправку смертоносных грузов на Украину. Дошло до столкновений с полицией. В итоге Министр обороны Греции Никос Панайотопулос признал, что страна больше не будет поставлять оружие Киеву. Прекратить провокации и назвать вещи своими именами призвал и МИД Китая. Пресс-секретарь ведомства заявил, что вина за разжигание украинского конфликта лежит на Вашингтоне.

«США по-прежнему всемерно препятствуют миру, что лишь ухудшает ситуацию на Украине и страдания людей. США должны взять на себя соответствующие обязательства и серьезно задуматься о своей бесчестной роли в российско-украинском кризисе», - сказал пресс-секретарь китайского МИД Чжао Лицзянь.

Но здравые голоса пока все же теряются в хоре воинственно настроенных стран НАТО. Судя по количеству вооружения, «коллективный Запад» прикладывает все усилия, чтобы максимально затянуть конфликт. По их задумке умереть, защищая интересы НАТО, должно как можно больше украинцев.